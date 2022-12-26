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9 минут назад

Стали известны подробности о зарезанном в Саранске мужчине

Елена Прошина

Стали известны детали преступления в Саранске, где был зарезан мужчина, заступившейся за девушку, сообщает «РЕН ТВ».

Стали известны подробности о зарезанном в Саранске мужчине
Фото: ТАССТАСС

Жертвой злоумышленника стал 41-летний чемпион России по гонкам на BMX 2000 года Владимир Левин. Он стоял у истоков российских BMX-гонок. Погибший также выиграл первенство России 1997-1998 годов.

Преступление было совершено в ночь на 24 декабря, когда Левин отдыхал в кафе. Между ним и 28-летним местным жителем произошла драка. Как выяснилось, Левин заступился за девушку, которую начал избивать ее бывший молодой человек.

Позже мужчины встретились для дальнейшего выяснения отношений на улице Гагарина. Они взяли с собой друзей. Завязалась драка, в ходе которой Левин получил удар ножом, после чего скончался.

Напавший задержан, решается вопрос об его аресте. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство».

Как заявил брат Левина, удар ножом ему нанес друг мужчины, с которым бывший спортсмен поссорился в заведении общепита.

Происшествия,Владимир Левин,
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