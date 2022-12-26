Стали известны подробности о зарезанном в Саранске мужчине

Стали известны детали преступления в Саранске, где был зарезан мужчина, заступившейся за девушку, сообщает «РЕН ТВ».

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Жертвой злоумышленника стал 41-летний чемпион России по гонкам на BMX 2000 года Владимир Левин. Он стоял у истоков российских BMX-гонок. Погибший также выиграл первенство России 1997-1998 годов.

Преступление было совершено в ночь на 24 декабря, когда Левин отдыхал в кафе. Между ним и 28-летним местным жителем произошла драка. Как выяснилось, Левин заступился за девушку, которую начал избивать ее бывший молодой человек.

Позже мужчины встретились для дальнейшего выяснения отношений на улице Гагарина. Они взяли с собой друзей. Завязалась драка, в ходе которой Левин получил удар ножом, после чего скончался.

Напавший задержан, решается вопрос об его аресте. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство».