Брат зарезанного в Саранске мужчины раскрыл детали трагедии

Зарезанный во время драки в Саранске Владимир Левин не был знаком с подозреваемым в его убийстве. Об этом рассказал газете "Известия" брат погибшего Артем Кузнецов.

Фото: ТАСС ТАСС

Как ранее рассказали следователи, в ночь на 24 декабря 2022 года в кафе в Ленинском районе Саранска произошла ссора между незнакомыми потерпевшим и 28-летним местным жителем.

"Там друг брата сидел разговаривал с одной девушкой, брат — с другой. И тут заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А он говорит, мол, я бывший муж", — пояснил Кузнецов.

Мужчины договорились выяснить отношения на следующий день. По словам Кузнецова, стычка между друзьями участников конфликта началась еще до появления Левина, а Владимир прибежал на подмогу товарищу, которого ранили ножом, и сам получил смертельный удар.

"Тот человек, который был с ножом, — это был не тот, с кем брат разговаривал в баре Видимо, он решил за своего дружбанца заступиться", — добавил Кузнецов.