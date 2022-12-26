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17 минут назад

Брат зарезанного в Саранске мужчины раскрыл детали трагедии

Газета.Ru

Зарезанный во время драки в Саранске Владимир Левин не был знаком с подозреваемым в его убийстве. Об этом рассказал газете "Известия" брат погибшего Артем Кузнецов.

Брат зарезанного в Саранске мужчины раскрыл детали трагедии
Фото: ТАССТАСС

Как ранее рассказали следователи, в ночь на 24 декабря 2022 года в кафе в Ленинском районе Саранска произошла ссора между незнакомыми потерпевшим и 28-летним местным жителем.

"Там друг брата сидел разговаривал с одной девушкой, брат — с другой. И тут заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А он говорит, мол, я бывший муж", — пояснил Кузнецов.

Мужчины договорились выяснить отношения на следующий день. По словам Кузнецова, стычка между друзьями участников конфликта началась еще до появления Левина, а Владимир прибежал на подмогу товарищу, которого ранили ножом, и сам получил смертельный удар.

"Тот человек, который был с ножом, — это был не тот, с кем брат разговаривал в баре Видимо, он решил за своего дружбанца заступиться", — добавил Кузнецов.

Злоумышленника задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Происшествия,Владимир Левин,Артем Кузнецов,
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