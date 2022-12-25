Россиянина убили за попытку защитить девушку от нападения

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13 минут назад

«112»: в Саранске убили мужчину, заступившегося за девушку

News.ru

В Саранске убили 41-летнего Владимира Левина, заступившегося за девушку, сообщает Telegram-канал «112». ЧП произошло 24 декабря в одном из местных баров. В заведение ворвался разъяренный молодой человек, который стал избивать свою девушку. Левин решил вмешаться в конфликт, встав на ее защиту.

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Фото: ТАССТАСС

По сообщению «112», 25 декабря к дому Левина подъехали несколько мужчин, предложив ему разобраться по-мужски. Его несколько раз ударили ножом, после чего он скончался. У Левина остались семилетняя дочь и жена.

Убийцу задержали. В настоящий момент его допрашивают.

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Ранее стало известно, что в сочинском районе Адлер прохожий вступился за девушку, нанеся удар ее молодому человеку, после чего тот скончался. Конфликт попал на видеокамеры.

В июле в Адлере трое сотрудников пляжа «Фрегат» избили минского самбиста, заступившегося за сестер 6 и 14 лет. Мать пострадавшего сообщила, что его увезли в реанимацию.

Происшествия,Владимир Левин,
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