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23 минуты назад

Пригожин сообщил, что врачи дают хорошие прогнозы о состоянии главы Русского дома в ЦАР

ТАСС

Врачи дают хорошие прогнозы относительно состояния главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, который пережил покушение. Об этом сообщил в воскресенье российский предприниматель Евгений Пригожин после посещения Сытого в больнице, слова Пригожина цитирует группа его компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Пригожин навестил в больнице главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого
Фото: телеграм-канал "RT на русском"телеграм-канал "RT на русском"

"Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы", - написал Пригожин. Он сопроводил пост фотографиями, на одной из которых видно, что Сытый находится в сознании.

16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение: взорвалась пришедшая ему анонимная посылка. Он был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом. Полиция ЦАР ведет расследование обстоятельств дела. 19 декабря Сытый был доставлен самолетом в Россию.

Происшествия,Евгений Пригожин,МИД России,
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