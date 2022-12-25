Пригожин навестил в больнице главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого

Врачи дают хорошие прогнозы относительно состояния главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, который пережил покушение. Об этом сообщил в воскресенье российский предприниматель Евгений Пригожин после посещения Сытого в больнице, слова Пригожина цитирует группа его компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".