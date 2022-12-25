Водитель и трое детей едва не замерзли в автомобиле под Оренбургом

Автомобиль с водителем и тремя детьми съехал в кювет под Оренбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Инцидент произошел ночью на автодороге Р-239 Оренбург-Казань Пономаревского района.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Транспортное средство, в котором находились 1 взрослый и 3 детей, застряло. На помощь оказавшимся в непростой ситуации оперативно подоспели силы администрации. Спустя час автопутешественникам оказали помощь и вернули автомобиль на трассу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в районе аварии наблюдалась низкая температура, гололед и метель.