В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
46 минут назад

Водитель и трое детей едва не замерзли в автомобиле под Оренбургом

Газета.Ru

Автомобиль с водителем и тремя детьми съехал в кювет под Оренбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Инцидент произошел ночью на автодороге Р-239 Оренбург-Казань Пономаревского района.

Водитель и трое детей едва не замерзли в автомобиле под Оренбургом
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Транспортное средство, в котором находились 1 взрослый и 3 детей, застряло. На помощь оказавшимся в непростой ситуации оперативно подоспели силы администрации. Спустя час автопутешественникам оказали помощь и вернули автомобиль на трассу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в районе аварии наблюдалась низкая температура, гололед и метель.

Ранее сообщалось, что супруга мэра Салавата попала в ДТП Кармаскалинском районе и получила травмы. Ее прооперировали, сейчас она находится в Республиканской клинической больнице.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители