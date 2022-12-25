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11 минут назад

Труп мужчины найден в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы

Газета.Ruиещё 1

Тело мужчины обнаружено в воскресенье утром в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Труп мужчины найден в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы
Фото: газета.ругазета.ру

Инцидент произошел рано утром на улице Некрасовская. На парковке вспыхнул прокатный автомобиль Renault Duster. Прибывшие на вызов пожарные потушили возгорание. В салоне на переднем сиденье был обнаружен труп мужчины.

По данным издания, не исключено, что пассажир был убит, машина сожжена, чтобы скрыть следы преступления. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Алтае.

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