Труп мужчины найден в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы

Тело мужчины обнаружено в воскресенье утром в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Фото: газета.ру газета.ру

Инцидент произошел рано утром на улице Некрасовская. На парковке вспыхнул прокатный автомобиль Renault Duster. Прибывшие на вызов пожарные потушили возгорание. В салоне на переднем сиденье был обнаружен труп мужчины.

По данным издания, не исключено, что пассажир был убит, машина сожжена, чтобы скрыть следы преступления. Полиция проводит расследование.