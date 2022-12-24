Раскрыта новая схема мошенничества с квитанциями ЖКХ

Стала известна новая схема мошенничества с квитанциями по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Сбер» в своем Telegram-канале.

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Мошенники рассылают гражданам уведомления о несуществующих коммунальных задолженностях. При этом они используют ситуацию с традиционными под конец года перерасчетами платежей. Отмечается, что обычно сумма долга составляет 10-20 тысяч. Злоумышленники заверяют, что если оплатить сумму сразу, то предлагается скидка. Те, кто соглашаются на оплату, не только теряют данные деньги, но теряют доступ к своей банковской карте, говорят в банке.

Кроме того, если проигнорировать электронное письмо, аферист может позвонить, представившись сотрудником управляющей компании (УК). Эксперты советуют убедиться в подлинности подобных уведомлений. Для этого необходимо сверить адрес отправителя в письме и связаться с УК по номеру, который указан на официальном сайте.

«Сбер» отмечает, что не стоит также раскрывать свои финансовые данные по телефону и вводить реквизиты банковских карт в формы после перехода по ссылкам с незнакомых адресов.