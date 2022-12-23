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12 минут назад

25-летняя модель OnlyFans умерла при загадочных обстоятельствах

Lenta.ru

Модель платформы OnlyFans Рэйчел Кейтлин, более известная как Рэйчел Ми, умерла при загадочных обстоятельствах в возрасте 25 лет. Об этом ее близкая подруга Клэр Робинсон сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

25-летняя модель OnlyFans умерла при загадочных обстоятельствах
Фото: @keepfitwithrach@keepfitwithrach

«Мы все очень опечалены новостью о том, что с нами больше нет этой прекрасной девушки», — призналась Робинсон в соцсетях.

По информации DailyMail, причина смерти инфлюэнсерши на данный момент неизвестна.

Кроме того, приятельница покойной манекенщицы отметила, что у Ми остался девятимесячный сын Кайро, в помощь которому ее близкие друзья открыли сбор средств на американской благотворительной платформе GoFundMe.

Подписчики написали слова сочувствия и сожаления о произошедшем в комментариях под последними публикациями модели в соцсетях.

«Это самая печальная новость. Рэйчел, надеюсь, что ты, наконец, обретешь покой. Я буду по тебе скучать»,

«Не знал вас лично, следил за вами в Instagram, но чувствую себя опустошенным после таких новостей. Покойтесь с миром, ангел»,

«Не могу в это поверить», — высказывались они.

В марте на 27 году жизни скончалась российская манекенщица Лидия Пономарева. Бывшая модель эротического журнала Playboy активно пользовалась соцсетями, однако перестала публиковать новые снимки в соцсетях. Последняя публикация манекенщицы датировалась 10 марта.

Происшествия,Лидия Пономарева,
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