25-летняя модель OnlyFans умерла при загадочных обстоятельствах

«Это самая печальная новость. Рэйчел, надеюсь, что ты, наконец, обретешь покой. Я буду по тебе скучать»,



«Не знал вас лично, следил за вами в Instagram, но чувствую себя опустошенным после таких новостей. Покойтесь с миром, ангел»,



«Не могу в это поверить», — высказывались они.