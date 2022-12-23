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1 час назад

WarGonzo: в Мелитополе взорвали двух сотрудников спецслужб

News.ru

Военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что в автомобиле, взорвавшемся в центре Мелитополя, находились двое сотрудников спецслужб. Они получили тяжелые ранения.

Предположительно двух сотрудников спецслужб взорвали в Мелитополе возле парка Горького. СВУ было заложено в автомобиль Рено Дастер. Оба сотрудника тяжело ранены, у одного отрыв конечности, — написал он.

Член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, ранее сообщивший о взрыве автомобиля, подтвердил информацию о двух раненых. Произошедшее он назвал терактом.

Это, безусловно, теракт, за которым стоят боевики киевского режима, — приводит его слова РИА Новости.

Автомобиль взорвался в центре Мелитополя

Накануне в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Он скончался в результате подрыва автомобиля. Машина была подорвана в населенном пункте Каховка. Вместе с главой Любимовки в авто находился водитель, который также погиб. Местные власти подтвердили их смерть.

Происшествия,Видео,Семен Пегов,Владимир Рогов,
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