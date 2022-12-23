Данные водителей "Ситимобил" утекли в интернет

"На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах", - сообщили в пресс-службе.