Данные водителей "Ситимобил" утекли в интернет

"Ситимобил" проводит внутреннее расследование по утечке 4 тыс. фото паспортов водителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах", - сообщили в пресс-службе.
В компании приносят извинения каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе.
"Также мы сформировали и готовим к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законом РФ. Руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.