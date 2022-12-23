Мировой судья в Новосибирской области освободил от уголовной ответственности отстраненного районного депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и уехал, в связи с примирением сторон. Об этом сообщает РИА Новости.
"Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря 2022 года Мамонтов С.И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ", - рассказали агентству в управлении судебного департамента по области.
Ранее следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" в отношении депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова.
Позже стало известно, что Мамонтов выплатит более полумиллиона рублей матери сбитого ребенка из города Татарска Новосибирской области.