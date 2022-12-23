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35 минут назад

Суд закрыл дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

Газета.Ruиещё 7

Мировой судья в Новосибирской области освободил от уголовной ответственности отстраненного районного депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и уехал, в связи с примирением сторон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря 2022 года Мамонтов С.И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ", - рассказали агентству в управлении судебного департамента по области.

Ранее следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" в отношении депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова.

Начался суд по делу депутата Мамонтова, сбившего 10-летнего мальчика

Позже стало известно, что Мамонтов выплатит более полумиллиона рублей матери сбитого ребенка из города Татарска Новосибирской области.

Происшествия,Видео,Сергей Мамонтов,Следственный комитет,
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