Самолет Qantas Airways вынужденно сел в Баку

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways, летевший из Сингапура в Лондон, совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления в грузовом отсеке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

В связи с инцидентом в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром была объявлена тревога. Airbus A380 запросил аварийную посадку из-за задымления в грузовом отсеке.

В результате самолет благополучно приземлился в 7:08 по бакинскому времени (6:08 мск). В результате инцидента — пострадавших нет. На борту находилось 356 пассажиров.

В аэропорту были приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

Сейчас производится осмотр воздушного судна. Будут приняты меры на установление всех обстоятельств случившегося.