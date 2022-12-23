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1 час назад

Самолет Qantas Airways вынужденно сел в Баку из-за задымления в грузовом отсеке

Газета.Ruиещё 3

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways, летевший из Сингапура в Лондон, совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления в грузовом отсеке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Qantas Airways вынужденно сел в Баку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В связи с инцидентом в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром была объявлена тревога. Airbus A380 запросил аварийную посадку из-за задымления в грузовом отсеке.

В результате самолет благополучно приземлился в 7:08 по бакинскому времени (6:08 мск). В результате инцидента — пострадавших нет. На борту находилось 356 пассажиров.

В аэропорту были приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

Сейчас производится осмотр воздушного судна. Будут приняты меры на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за начавшихся родов у одной из пассажирок.

Происшествия,Гейдар Алиев,
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