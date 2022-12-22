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16 минут назад

Криминального авторитета из Москвы осудили за связь с движением АУЕ

Lenta.ru

Волоколамский городской суд Московской области приговорил Ираклия Кохия, более известного как Ираклий Сухумский, к двум годам лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщила сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Криминального авторитета из Москвы осудили за связь с движением АУЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие и суд установили связь 35-летнего Уроженца Абхазии, проживающего в российской столице, с запрещенной в России экстремистской организацией «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В ней криминальный авторитет Кохия участвовал, находясь в СИЗО по подозрению в совершении серии краж.

Ранее сообщалось, что в Приамурье заключенного осудят за создание ячейки АУЕ в ИК и вербовку в нее 11 участников.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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