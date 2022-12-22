Криминального авторитета из Москвы осудили за связь с движением АУЕ

Волоколамский городской суд Московской области приговорил Ираклия Кохия, более известного как Ираклий Сухумский, к двум годам лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщила сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

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Следствие и суд установили связь 35-летнего Уроженца Абхазии, проживающего в российской столице, с запрещенной в России экстремистской организацией «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В ней криминальный авторитет Кохия участвовал, находясь в СИЗО по подозрению в совершении серии краж.