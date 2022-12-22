В сети появились кадры с места гибели 13-летнего школьника, которого насмерть придавила глыба снега в Московской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи показан коттедж, с которого упал снег, в деревне Захарково. На его крыше видны большие сосульки и много снега.

По данным SHOT, после падения глыбы снега ее заметили родные мальчика. Они откопали подростка, но тот уже скончался.

О случившемся в Красногорском районе Подмосковья стало известно в четверг, 21 декабря. Ребенок скончался до приезда медиков, следователи начали проверку.