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1 час назад

В российском городе в заведенной машине нашли тело мужчины

Lenta.ruиещё 3

В Новоуральске нашли тело 34-летнего пропавшего мужчины — его обнаружили в машине. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, его цитирует E1.ru.

В российском городе в заведенной машине нашли тело мужчины
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Он был обнаружен мертвым в заведенной машине, без видимых признаков криминальной смерти. Машина находилась возле подъезда многоквартирного дома, но не там, где он проживал, а у дома в другом районе города», — сказал Горелых.

По его словам, в настоящее время следователи опрашивают очевидцев, тело погибшего россиянина направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Тверской области в жилом доме нашли тела трех мужчин. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Происшествия,Валерий Горелых,
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