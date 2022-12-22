Появились кадры из обстрелянной гостиницы в Донецке

В сети появились кадры из гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке, где при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Их публикует агентство Ruptly.

На видеозаписи виден зал ресторана, где из-за обстрела часть мебели испорчена и валяется на полу, также частично обрушены стена и потолок. На полу лежит тело погибшего. В ресторане много следов крови и разрушений.

Рогозина ранили в среду, 22 декабря, когда он проводил рабочую встречу в узком кругу в гостинице в Донецке. По его словам, там он и его коллеги жили в последние три месяца, а за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Помимо Рогозина, при обстреле ВСУ, предварительно, пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Охранник Хоценко погиб.