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49 минут назад

Появились кадры из обстрелянной гостиницы в Донецке

Lenta.ru

В сети появились кадры из гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке, где при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Их публикует агентство Ruptly.

На видеозаписи виден зал ресторана, где из-за обстрела часть мебели испорчена и валяется на полу, также частично обрушены стена и потолок. На полу лежит тело погибшего. В ресторане много следов крови и разрушений.

Рогозин раскрыл подробности обстрела в Донецке

Рогозина ранили в среду, 22 декабря, когда он проводил рабочую встречу в узком кругу в гостинице в Донецке. По его словам, там он и его коллеги жили в последние три месяца, а за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Помимо Рогозина, при обстреле ВСУ, предварительно, пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Охранник Хоценко погиб.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле гостиницы в Донецке, где находился Рогозин, погибли два человека. Пушилин назвал состояние экс-главы «Роскосмоса» и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко удовлетворительным, подчеркнув, что им повезло, так как «ребята, которые находились рядом», погибли.

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