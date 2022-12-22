Рогозин раскрыл подробности обстрела в Донецке

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как получил ранение в Донецке при обстреле. В своем Telegram-канале он заявил, что информацию о его нахождении в гостинице «кто-то слил».

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По словам Рогозина, в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из добровольческих подразделений». Он отметил, что жил там все последние месяцы и за 8 лет боевых действий на Донбассе ее ни разу не обстреливали.

«Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм», — написал он.

Рогозин добавил, что следствие определит, «откуда и кто» наносил удары.