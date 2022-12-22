Россиянка ударила мужа ножом из-за отказа подать воду

В Калининграде женщина ударила мужа ножом после того, как он отказался подавать ей стакан воды и таблетку, и получила два года лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Калининградского областного суда.

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Инцидент произошел 30 января. По информации правоохранителей, после пробуждения россиянка намеревалась выпить таблетку. Она попросила мужа принести ей стакан воды, однако мужчина схватился за алкоголь, чем разозлил партнершу. В отчет на возмущение, мужчина схватил ее за футболку и ударил. Женщина испугалась, схватила нож и пырнула супруга в живот.

Осознав случившееся, она позвонила в правоохранительные органы, призналась в содеянном, вызвала потерпевшему бригаду врачей и сообщила о происшествии дочери. 11 месяцев правоохранители выясняли все обстоятельства произошедшего, в это время женщина ухаживала за раненым мужем.

В суде россиянка признала свою вину. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы по статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда».