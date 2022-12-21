RT: в зоне СВО погиб организатор теракта в Крыму

В зоне спецоперации на Украине погиб военный Геннадий Афанасьев, которого несколько лет назад осудили в России за подготовку теракта в Крыму. Как передает RT, о смерти Афанасьева сообщили в социальных сетях его знакомый и украинские СМИ.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В 2014 году Афанасьев был задержан в Симферополе по обвинению в участии в террористическом сообществе, организатором которого являлся Олег Сенцов, — сказано в сообщении.

Афанасьев тогда признал свою вину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, но в 2019 году освободили во время обмена пленными между Россией и Украиной — тогда оба государства отпустили по 35 осужденных.