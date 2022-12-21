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43 минуты назад

Киллеры получили сроки за убийство криминального авторитета из Саранска

Lenta.ru

Нижегородский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве криминального авторитета из Саранска Виталия Шиндяпина и его телохранителя Виктора Седова, совершенное в 2004 году. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.

Киллеры получили сроки за убийство криминального авторитета из Саранска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Двое подсудимых Дмитрий Костин и Алексей Свищев, которым коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт, осуждены на 17 и 18 лет лишения свободы соответственно. Следствие считает их членами преступной группировки «Химмашевские», противоборствовавшей с «Шиндяпинскими», отмечает «Коммерсантъ».

В феврале 2004 года киллеры замаскировались под семейную пару и подкараулили Шиндяпина и Седова у дома на улице Островского в Нижнем Новгороде, где саранский авторитет скрывался от конкурирующей группировки. Костин и Свищев, по данным следствия, расстреляли жертв и скрылись.

Это уже повторный процесс над ними. В 2017 году присяжные оправдали их, но прокуратура оспорила приговор и добилась пересмотра дела.

Происшествия,Дмитрий Костин,Коммерсант,
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