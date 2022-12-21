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2 минуты назад

Около 100 человек эвакуированы с территории Боткинской больницы из-за пожара

Газета.Ruиещё 5

Почти 100 человек эвакуированы из-за пожара с территории Боткинской больницы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Около 100 человек эвакуированы с территории Боткинской больницы из-за пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет», — сказал он.

Возгорание произошло в одном из помещений технического этажа, где загорелась оргтехника на площади 5 кв. метров.

На севере Москвы загорелась больница

Ранее сообщалось, что в пансионате, расположенном в поселке Кучугуры, произошло возгорание. 54 человека были эвакуированы из здания, сообщает Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

17 декабря 2022 года в 16:01 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном пансионате в поселке Кучугуры. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В 17:28 огонь был полностью потушен.

Во время пожара никто не пострадал. Уточняется, что из горящего здания были эвакуированы 54 человека.

Для тушения пожара были задействованы 29 спасателей и 9 единиц

Происшествия,МЧС России,
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