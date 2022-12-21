На севере Москвы загорелась больница

В Москве начался пожар в клинической больнице «Медси», расположенной на севере столицы. Об этом пишет портал «360».

Отмечается, что в здании на 2-м Боткинском проезде началось открытое горение в техническом помещении.

По данным канала, специалисты экстренных служб уже получили информацию о возгорании и выехали на место происшествия.

Уточняется, что данных о пострадавших пока нет.

Горит техническое помещение частной клиники «Медси» на 4-м этаже. Там находится архив, а также отдел аналитики и договоров. Внутри нет систем пожаротушения, сообщает Telegram-канал Mash.