"В 13:00 движение поездов на участке Линии 2 от станции "Невский проспект" до станции "Московская" временно остановлено для проведения работ по устранению неисправности. Приносим извинения за доставленные неудобства. Движение осуществляется на участках: от станции "Парнас" до станции "Невский проспект", от станции "Московская" до станции "Купчино" (с увеличенным интервалом)", - говорилось в сообщении.