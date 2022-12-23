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15 минут назад

В метрополитене Петербурга пробитый кабель стал причиной остановки движения поездов

ТАССиещё 3

Повреждение кабеля на станции метрополитена "Технологический институт" в Петербурге стало причиной остановки и увеличения интервала движения поездов на синей (второй) ветке метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Никакого искрения электросетей в тоннеле метрополитена не происходило. Причина неисправности - пробитый кабель", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в официальном Telegram-канале метрополитена появилась информация об остановке движения поездов.

"В 13:00 движение поездов на участке Линии 2 от станции "Невский проспект" до станции "Московская" временно остановлено для проведения работ по устранению неисправности. Приносим извинения за доставленные неудобства. Движение осуществляется на участках: от станции "Парнас" до станции "Невский проспект", от станции "Московская" до станции "Купчино" (с увеличенным интервалом)", - говорилось в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что работы по устранению неисправности проводятся в тоннеле аварийными формированиями метрополитена.

Происшествия,Видео,РПР-Парнас,
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