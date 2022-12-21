В Москве художник пырнул сына ножом в живот во время праздника

В Москве мужчина ударил сына ножом в живот во время празднования своего 55-летия, сообщает РЕН ТВ. По данным авторов, нападавшим оказался член Международной федерации Союза художников России Олег Щербатых. Сейчас пострадавший находится в реанимации, нападавший задержан полицией.

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Инцидент произошел накануне на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Что послужило причиной нападения со стороны юбиляра, авторы не уточняют. Также неизвестен и возраст его жертвы. Полиция уточняет детали произошедшего.

Ранее в школе № 21 Нижневартовска между восьмиклассниками произошла поножовщина. Пострадавший школьник с ножевым ранением был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Городские власти сообщали, что врачи борются за его жизнь. После произошедшего уроки в школе отменять не стали. Позднее директор учебного заведения был уволен.