Моряки из РФ с панамского сухогруза у берегов Венесуэлы попросили помощь

Экипаж сухогруза Leros, которое работает под флагом Панамы, попросило о помощи в критической ситуации. Об этом сообщил во вторник, 20 декабря, капитан судна Альберт Фазлиев.

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Сухогруз с августа этого года находится в порту Ла Гуайра в Венесуэле. Его экипаж преимущественно состоит из российских граждан. Моряки пожаловались, что не получают продовольствия, денег и необходимой помощи.

По словам капитана, в настоящее время на корабле находятся 13 россиян и 5 граждан Индонезии. Предполагалось, что судно отремонтируют в порту в августе, а потом оно продолжит работу по перевозке грузов, но этого не произошло. Теперь морякам помогает российское посольство.

— Мы ничего не знаем о компании-судовладельце, кроме ее юридического адреса в Либерии, и эта компания вообще не связывается с нами, — высказался Фазлиев.

Команда требует полной оплаты в соответствии с контрактом и возвращения на Родину, сообщает РИА Новости.