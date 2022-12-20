Появилось видео атаки дрона ВСУ по зданию трубчевского РЭС

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент атаки беспилотника ВСУ на здание трубчевского РЭС в Брянской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видео дрон на большой скорости врезается в стену административного здания районных электросетей. Затем раздается взрыв.
«Дрон пробивает стену, с крыш осыпается снег, сотрудник в паре десятков метров отмечает второй день рождения», - уточнили журналисты канала.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что РЭС подверглись атаке беспилотника. Он добавил, что в результате налета повреждения получило административное здание и автомобиль, люди не пострадали.