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1 час назад

Появилось видео атаки дрона ВСУ по зданию трубчевского РЭС

Илья Родин

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент атаки беспилотника ВСУ на здание трубчевского РЭС в Брянской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видео дрон на большой скорости врезается в стену административного здания районных электросетей. Затем раздается взрыв.

«Дрон пробивает стену, с крыш осыпается снег, сотрудник в паре десятков метров отмечает второй день рождения», - уточнили журналисты канала.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что РЭС подверглись атаке беспилотника. Он добавил, что в результате налета повреждения получило административное здание и автомобиль, люди не пострадали.

Происшествия,Видео,Александр Богомаз,
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