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14 минут назад

В Москве женщина упала на рельсы в метро

Елена Прошина

На станции «Менделеевска» Серпухово-Тимирязевской линии метро Москвы женщина упала на рельсы. Она выжила. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Москве женщина упала на рельсы в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что женщину подняли с путей и на данный момент осматривают медики. При этом, по данным «Интерфакса», медики оценивают ее состояние как тяжелое и экстренно госпитализируют.

Из-за инцидента на какое-то время было временно ограничено движение составов на участке между станциями «Владыкино» и «Чеховская». В настоящее время оно восстановлено.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия,МВД России,
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