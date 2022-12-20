В Москве женщина упала на рельсы в метро

На станции «Менделеевска» Серпухово-Тимирязевской линии метро Москвы женщина упала на рельсы. Она выжила. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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Там отметили, что женщину подняли с путей и на данный момент осматривают медики. При этом, по данным «Интерфакса», медики оценивают ее состояние как тяжелое и экстренно госпитализируют.

Из-за инцидента на какое-то время было временно ограничено движение составов на участке между станциями «Владыкино» и «Чеховская». В настоящее время оно восстановлено.