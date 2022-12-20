Убившему продавщицу из-за мастурбаторов вынесли приговор

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Кирилла Васильева за убийство продавщицы секс-шопа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Мужчина также признан виновным в разбое. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что вечером 18 февраля мужчина пришел в магазин интимных товаров «Точка любви», чтобы убить его сотрудницу. Васильев показал ей нож и потребовал пройти в подсобное помещение. Женщина отказалась, тогда он нанес ей не менее 20 ударов холодным оружием. От полученных ранений продавщица скончалась на месте.