Жительница Свердловской области отравила мать своего сожителя ацетоном

В Свердловской области 39-летнюю ранее судимую местную жительницу обвиняют в убийстве матери своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел 6 февраля текущего года в селе Нижнесергинского района. Следствие установило, что пьяная россиянка решила расправиться с матерью мужчины, с которой у них не сложились отношения. В тот день пожилая женщина распивала водку, и обвиняемая подлила в нее ацетон.