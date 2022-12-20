Жительница Свердловской области отравила мать своего сожителя ацетоном

В Свердловской области 39-летнюю ранее судимую местную жительницу обвиняют в убийстве матери своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Инцидент произошел 6 февраля текущего года в селе Нижнесергинского района. Следствие установило, что пьяная россиянка решила расправиться с матерью мужчины, с которой у них не сложились отношения. В тот день пожилая женщина распивала водку, и обвиняемая подлила в нее ацетон.
После этого россиянка покинула дом сожителя и оставила пенсионерку одну. Спустя некоторое время женщина скончалась в результате острого отравления метиловым спиртом.
«В рамках расследования проведены судебно-медицинская, химическая, почерковедческая судебные экспертизы. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.