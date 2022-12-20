Брянский губернатор сообщил о разрушениях из-за атаки дрона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в Трубчевском районе региона было повреждено административное здание и автомобиль.

Фото: Телеграм-канал «AV БогомаZ» Телеграм-канал «AV БогомаZ»

«В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля», — указал глава региона.

По его данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, добавил он.

Ранее днем губернатор Брянской области сообщал об обстреле Суземского района, что привело к частичному нарушению электроснабжения. На месте работают оперативные службы.