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1 час назад

Губернатор Брянской области сообщил о разрушениях в результате атаки беспилотника

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в Трубчевском районе региона было повреждено административное здание и автомобиль.

Брянский губернатор сообщил о разрушениях из-за атаки дрона
Фото: Телеграм-канал «AV БогомаZ»Телеграм-канал «AV БогомаZ»

«В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля», — указал глава региона.

По его данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, добавил он.

Ранее днем губернатор Брянской области сообщал об обстреле Суземского района, что привело к частичному нарушению электроснабжения. На месте работают оперативные службы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Происшествия,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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