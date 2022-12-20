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1 час назад

Двух россиян обвинили в убийстве обидчика отца в больнице

Lenta.ru

Во Владикавказе двум местным жителям предъявили обвинения после расправы в больнице над 35-летним обидчиком отца одного из них Мурадом Османовым. Об этом во вторник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двух россиян обвинили в убийстве обидчика отца в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчинам предъявили обвинения по статьям 105 («Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. По данным следствия, 12 июня в смотровом кабинете приемного отделения больницы фигуранты дважды ударили Османова ножом, а затем четыре раза в него выстрелили. От полученных ранений мужчина скончался.

Днем ранее убитый поссорился с отцом одного из обвиненных 79-летним таксистом Сергеем Григоряном и нанес ему колото-резаное ранение в живот, из-за чего тот попал в реанимацию. Сам Османов был задержан, а через некоторое время также доставлен в больницу с ранением руки, которое получил во время конфликта. Мужчину сопровождал полицейский, однако он не смог предотвратить нападение, за что ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Происшествия,Сергей Григорян,Следственный комитет,
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