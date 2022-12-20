Крупный пожар произошел на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чрезвычайное происшествие случилось в деревне Ямбахтино. В соцсетях очевидцы публикуют кадры, на которых видно огромное облако пламени. Свидетели отмечают, что жар от огня ощущается даже на приличном расстоянии.

По предварительной информации ГУ МЧС по Чувашии, причиной пожара стала утечка на газопроводе. Данных о наличии пострадавших в инциденте пока нет.

Напомним, что 19 ноября взрыв на газопроводе произошел в Ленинградской области, между Бернгардовкой и Ковалево. Очевидцы отмечали, что грохот от взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. Ликвидировать возгорание удалось прибывшим на место спасателям.