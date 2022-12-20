В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
12 минут назад

В Чувашии начался пожар на газопроводе

Никита Бородкин

Крупный пожар произошел на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чрезвычайное происшествие случилось в деревне Ямбахтино. В соцсетях очевидцы публикуют кадры, на которых видно огромное облако пламени. Свидетели отмечают, что жар от огня ощущается даже на приличном расстоянии.

По предварительной информации ГУ МЧС по Чувашии, причиной пожара стала утечка на газопроводе. Данных о наличии пострадавших в инциденте пока нет.

Напомним, что 19 ноября взрыв на газопроводе произошел в Ленинградской области, между Бернгардовкой и Ковалево. Очевидцы отмечали, что грохот от взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. Ликвидировать возгорание удалось прибывшим на место спасателям.

Мощный взрыв коттеджа в российском регионе сняли на видео

Позднее в МЧС назвали причиной случившегося разгерметизацию и утечку газа

Происшествия,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители