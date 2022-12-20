Защита Яшина оспорила приговор по делу о фейках про армию

Защита бывшего муниципального депутата и оппозиционного политика Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала приговор по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд.

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«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — сказали в суде.

Адвокаты просят оправдать своего подзащитного.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Кроме того, политику запрещается в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, зачтется в срок наказания из расчета день за полтора. Также ему должны вернуть изъятый мобильный телефон.

Отмечается, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у Яшина судимостей, положительные характеристики от его коллег и наличие престарелых родителей.