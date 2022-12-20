Мощный взрыв произошел в коттедже в Мензелинске в Татарстане. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент случился утром 20 декабря.
На записи с камеры видно, как взрывная волна подбросила крышу двухэтажного дома, выбила двери и окна. После этого огонь охватил строение, а в небо начали подниматься клубы черного дыма.
Приехавшие на вызов пожарные быстро потушили возгорание. Хозяина дома госпитализировали в реанимацию с ожогами примерно половины тела, его супруге медицинская помощь не потребовалась. По предварительной информации, причиной стала утечка газа, подробности происшествия выясняются.
Напомним, что 4 декабря в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошел взрыв, из-за которого часть здания обрушилась. Погибли десять человек, в том числе четверо детей. Виновником происшествия может быть житель этого дома, который ранее занес в свою квартиру газовый баллон — одной из основных причин ЧП считается его разгерметизация.