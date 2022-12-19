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15 минут назад

В Катаре задержали участников Pussy Riot

Никита Бородкин

В Катаре служба безопасности задержала участников группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ по футболу. Как сообщает РБК, они попытались выбежать на поле во время игры.

Участие в акции протеста собирались принять Петр Верзилов (внесен в реестр иноагентов), Вероника Никульшина (также внесена в реестр иноагентов) и еще одна активистка, имя которой пока не раскрывается — предположительно, у нее есть украинское гражданство. Активисты хотели привлечь внимание к конфликту на Украине, тюремному заключению Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК признан Минюстом иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) и притеснению женщин в Иране.

Как отметил основатель фонда «Кино за мир» Джака Бизиль, остановить участников группы удалось до того, как они выбежали на поле. Сейчас Верзилов находится под стражей в полиции. Напомним, что в России против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии. СМИ сообщали, что суд заочно арестовал и объявил активиста в розыск, однако передадут ли его России власти Катара — пока неизвестно.

Происшествия,Видео,Вероника Никульшина,Петр Верзилов,Алексей Навальный,
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