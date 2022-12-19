Спецназ Австрии задержал сына экс-сотрудника Генштаба России

Сотрудники отряда специального назначения МВД Австрии "Кобра" провели операцию по задержанию 39-летнего гражданина Греции, которого спецслужбы страны подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, бойцы спецназа задержали "греческого гражданина русского происхождения" и провели обыск в его доме в пригороде Вены. Как пишет газета, подозреваемый "является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, во время службы работавшего в качестве дипломата в Германии и Австрии".