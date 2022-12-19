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7 минут назад

МВД Австрии задержало гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

ТАСС

Сотрудники отряда специального назначения МВД Австрии "Кобра" провели операцию по задержанию 39-летнего гражданина Греции, которого спецслужбы страны подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Спецназ Австрии задержал сына экс-сотрудника Генштаба России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, бойцы спецназа задержали "греческого гражданина русского происхождения" и провели обыск в его доме в пригороде Вены. Как пишет газета, подозреваемый "является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, во время службы работавшего в качестве дипломата в Германии и Австрии".

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Австрийское Управление государственной безопасности и разведки зафиксировало контакты задержанного с дипломатами и сотрудниками спецслужб различных стран. Его также подозревают в разглашении государственной тайны. Как сообщает газета, при обыске в доме задержанного были найдены прослушивающие устройства, а также несколько мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Происшествия,Игорь Зайцев,ГРУ,Генштаб,
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