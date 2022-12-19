В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 19 декабря в украинcкой столице и ее пригороде в результате атак дронами повреждена критическая инфраструктура.

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Кулеба отметил, что все спасательные службы уже прибыли на места ЧП, идет работа по ликвидации последствий ударов. Какие именно объекты были повреждены, чиновник не уточнил.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах украинской столицы.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась в ночь на понедельник, 19 декабря, в Киеве, в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных киевским властях районах Донецкой народной республики и Запорожской области.