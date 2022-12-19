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1 час назад

Власти Киевской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры дронами

Газета.Ruиещё 4

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 19 декабря в украинcкой столице и ее пригороде в результате атак дронами повреждена критическая инфраструктура.

В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры
Фото: Газета.ruГазета.ru

Кулеба отметил, что все спасательные службы уже прибыли на места ЧП, идет работа по ликвидации последствий ударов. Какие именно объекты были повреждены, чиновник не уточнил.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах украинской столицы.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась в ночь на понедельник, 19 декабря, в Киеве, в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных киевским властях районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Происшествия,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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