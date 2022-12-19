Названы пострадавшие на месторождении газа в Иркутской области

В Иркутске на скважине газоконденсатного месторождения вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали семь человек, пламя ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

Он написал, что два человека госпитализировали в тяжелом состоянии, их доставили в Братск на вертолете санавиации. Еще четверо пострадавших госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу с ранами средней степени тяжести. Один пострадавший с обморожением ног после медицинской помощи отправится на амбулаторное лечение. Жертв в результате инцидента нет, подчеркнул губернатор. Он добавил, что пожар на установке комплексной подготовки природного газа успешно ликвидирован, населению ничего не угрожает.