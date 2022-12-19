Названы пострадавшие на месторождении газа в Иркутской области

В Иркутске на скважине газоконденсатного месторождения вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали семь человек, пламя ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
Он написал, что два человека госпитализировали в тяжелом состоянии, их доставили в Братск на вертолете санавиации. Еще четверо пострадавших госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу с ранами средней степени тяжести. Один пострадавший с обморожением ног после медицинской помощи отправится на амбулаторное лечение. Жертв в результате инцидента нет, подчеркнул губернатор. Он добавил, что пожар на установке комплексной подготовки природного газа успешно ликвидирован, населению ничего не угрожает.
«На месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании. Были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского», — пояснил Кобзев и добавил, что всего к тушению пожара привлекались 155 человек и 37 единиц техники. На место также прибыли 4 бригады скорой помощи.
Губернатор Иркутской области пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.