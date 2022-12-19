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22 минуты назад

В российском регионе дети отравились угарным газом

Lenta.ruиещё 3

В Ершовском районе Саратовской области пять человек, включая троих детей, госпитализированы с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

В российском регионе дети отравились угарным газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации главы Минздрава, в 21:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) на улице Центральной, дом 10, произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом — впоследствии выяснилось, что это угарный газ.

«Все доставлены в Ершовскую РБ (районную больницу) в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке», — написал Костин. В числе пострадавших девочки 7 и 16 лет, мальчик 9 лет, а также две женщины 40 и 68 лет.

13 декабря в Подмосковье в коттеджном поселке «Европейский квартал» семья погибла от отравления газом. По данным ведомства, погибли три человека, включая ребенка четырех лет. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.

Происшествия,Олег Костин,
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