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9 минут назад

Российский хоккеист госпитализирован после попадания коньком в шею

Lenta.ru

Хоккеист челябинской детско-юношеской команды «Метеор Сигнал» был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как был ранен коньком в шею во время матча. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Андрей Добровольский.

«Сегодня во время хоккейного матча между командами "Олимпиец 2006" и "Метеор Сигнал" в одном из острых игровых моментов произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера», — написал он в своем Telegram-канале.

Дежурившие на матче медики оказали спортсмену экстренную помощь, после чего пострадавшего госпитализировали в сургутский травматологический центр, где ему провели операцию.

По словам главы депздрава, мальчик уже переведен в отделение реанимации, он в ясном сознании. Его состояние оценивается как стабильное, тяжелое.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Карпентер упал ухом на конек защитника «Виннипег Джетс» Дилана Демело в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Карпентер ударился о борт и неудачно упал на соперника. Он доиграл эпизод и после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью.

Происшествия,Видео,Дилан Демело,Райан Карпентер,Андрей Добровольский,
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