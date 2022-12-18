Российский хоккеист госпитализирован после попадания коньком в шею

Хоккеист челябинской детско-юношеской команды «Метеор Сигнал» был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как был ранен коньком в шею во время матча. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Андрей Добровольский.

«Сегодня во время хоккейного матча между командами "Олимпиец 2006" и "Метеор Сигнал" в одном из острых игровых моментов произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера», — написал он в своем Telegram-канале.

Дежурившие на матче медики оказали спортсмену экстренную помощь, после чего пострадавшего госпитализировали в сургутский травматологический центр, где ему провели операцию.

По словам главы депздрава, мальчик уже переведен в отделение реанимации, он в ясном сознании. Его состояние оценивается как стабильное, тяжелое.