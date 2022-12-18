Факельное горение нефтегазоконденсатного месторождения ликвидировали

Факельное горение ликвидировали на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, где в воскресенье произошел пожар на площади 400 кв. м на технологической установке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"В 02:24 (21:24 мск) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло 18 декабря в период проведения работ на установке комплексной подготовки газа на Марковском месторождении. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил ТАСС глава поселка Верхнемарково, который находится в 2,5 км от месторождения, Константин Власов. На жизнеобеспечение поселка происшествие не повлияло.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1962 году, осваивает Иркутская нефтяная компания. По данным на сайте компании, она владеет лицензией на этот объект с 2000 года.