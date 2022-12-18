В Подмосковье загорелась электричка

Ранее стало известно, что посетителей торгового центра в городе Снежинске Челябинской области эвакуировали из-за пожара. Очевидцы сообщили о задымлении на одном из верхних этажей. В городском чате местные жители также рассказали об обрушении кровли.

До этого сообщалось, что пожар на складах с продуктами во Владивостоке был полностью локализован на площади две тысячи квадратных метров. В тушении огня принимали участие 50 человек и 14 единиц техники. Позднее в региональном ГУ МЧС уточнили, что пожар был полностью потушен. На его ликвидацию ушло 14 часов.