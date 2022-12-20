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9 минут назад

Мощный взрыв коттеджа в российском регионе сняли на видео

Lenta.ruиещё 1

Мощный взрыв частного коттеджа в российском регионе сняли на видео. Кадры случившегося в Татарстане публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Мензелинске утром 20 декабря. На записи видно, как крышу дома подбрасывает вверх взрывной волной, которая также выбивает двери и окна. Огонь охватывает двухэтажное здание, в небо поднимаются клубы черного дыма. На последних кадрах показаны тлеющие обломки крыши.

По данным канала, приехавшие на вызов пожарные быстро потушили огонь. Хозяина дома госпитализировали в реанимацию с ожогами половины тела, его жене медицинская помощь не понадобилась. Причины произошедшего выясняются.

4 декабря сообщалось о взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Происшествия,Видео,Александр Куренков,
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