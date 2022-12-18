Пациентов эвакуируют из больницы в Донецке после обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что экстренные службы эвакуируют пациентов из Областной клинической больницы им. Калинина в Донецке в ДНР после обстрела со стороны боевиков ВСУ.
«Поступила информация о возгорании корпуса больницы им. Калинина и эвакуации пациентов», — написал он в Telegram.
Как сообщает ТАСС, к зданию больницы прибывают пожарно-спасательные команды и автомобили скорой помощи.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка, снаряды упали в районе больницы имени Калинина.