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21 минуту назад

В Белгороде рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ

Lenta.ru

Как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации города Валентин Демидов.

В Белгороде рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Описывая последствия разрушений, он уточнил, что количество поврежденного жилья не является окончательным и может впоследствии вырасти, так как «не все жильцы были на месте».

«Восстановительные работы беру под личный контроль. Пока все оконные проемы, которые были повреждены в домах, затянуты пленкой», — заявил Демидов.

Он добавил, что создан информационный центр, куда жители домов, пострадавших в результате обстрела, могут обратиться по вопросам о повреждении имущества, размещении в гостинице, сроках ремонтных работ.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Белгородской области днем 18 декабря возросло до восьми. Еще один человек погиб. Он работал на строительстве птицефабрики, куда попал один из снарядов.

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