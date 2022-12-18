В Белгороде рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ

Как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации города Валентин Демидов.

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ" телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Описывая последствия разрушений, он уточнил, что количество поврежденного жилья не является окончательным и может впоследствии вырасти, так как «не все жильцы были на месте».

«Восстановительные работы беру под личный контроль. Пока все оконные проемы, которые были повреждены в домах, затянуты пленкой», — заявил Демидов.

Он добавил, что создан информационный центр, куда жители домов, пострадавших в результате обстрела, могут обратиться по вопросам о повреждении имущества, размещении в гостинице, сроках ремонтных работ.