В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
19 минут назад

Российский подросток замерз насмерть

Lenta.ru

В Екатеринбурге найден погибшим 14-летний подросток, которого искали с субботы, 17 декабря. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв».

Российский подросток замерз насмерть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявляет местный «Четвертый канал» со ссылкой на источник, молодой человек замерз насмерть. Тело нашли в канаве в районе Базового переулка на окраине города. Он скончался от обморожения.

Найден похищенный в Петербурге год назад пятилетний ребенок

По данным канала, перед этим подросток был в гостях у друзей, где они употребляли обезболивающее с побочными эффектами. В какой-то момент произошла ссора, и подростка выгнали из квартиры.

Ранее при поисках в снегу нашли сумку погибшего с телефоном и банковской картой.

В декабре прошлого года подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик, который учился в школе для детей с ограниченными возможностями. Он ушел из дома утром в школу и не вернулся.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители