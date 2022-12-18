Российский подросток замерз насмерть

В Екатеринбурге найден погибшим 14-летний подросток, которого искали с субботы, 17 декабря. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв».

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Как заявляет местный «Четвертый канал» со ссылкой на источник, молодой человек замерз насмерть. Тело нашли в канаве в районе Базового переулка на окраине города. Он скончался от обморожения.

По данным канала, перед этим подросток был в гостях у друзей, где они употребляли обезболивающее с побочными эффектами. В какой-то момент произошла ссора, и подростка выгнали из квартиры.

Ранее при поисках в снегу нашли сумку погибшего с телефоном и банковской картой.