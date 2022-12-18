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1 час назад

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый пришел в сознание после покушения

Газета.Ru

Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике пришел в себя после покушения, передает ФАН.

Глава Русского дома в ЦАР пришел в сознание после покушения
Фото: СоцсетиСоцсети

Информацию подтвердили представители гуманитарной миссии РФ в ЦАР.

Они добавили, что на данный момент жизни, здоровью и работе россиян ничего не угрожает: «Мы думает, что можно рассчитывать на выписку в скором времени. Он уже в сознании и выходил сегодня с нами на связь».

Теракт против Русского дома произошел 16 декабря. Его руководитель Дмитрий Сытый получил посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало у мужчины в руках.

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