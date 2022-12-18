Глава Русского дома в ЦАР пришел в сознание после покушения

Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике пришел в себя после покушения, передает ФАН.
Информацию подтвердили представители гуманитарной миссии РФ в ЦАР.
Они добавили, что на данный момент жизни, здоровью и работе россиян ничего не угрожает: «Мы думает, что можно рассчитывать на выписку в скором времени. Он уже в сознании и выходил сегодня с нами на связь».
Теракт против Русского дома произошел 16 декабря. Его руководитель Дмитрий Сытый получил посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало у мужчины в руках.