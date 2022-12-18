В российском ТЦ произошел пожар

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Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, на третьем этаже ТЦ «Универмаг» на улице Свердлова. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. 68 человек самостоятельно эвакуировались, пятеро — выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов.

На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В результате случившегося пострадал один человек.