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37 минут назад

В российском ТЦ произошел пожар

Lenta.ruиещё 4

В торговом центре города Снежинск Челябинской области произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает РИА Новости.

В российском ТЦ произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, на третьем этаже ТЦ «Универмаг» на улице Свердлова. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. 68 человек самостоятельно эвакуировались, пятеро — выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов.

На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В результате случившегося пострадал один человек.

Днем ранее во Владивостоке загорелись складские помещения с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами. В процессе тушения площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, но огонь удалось локализовать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Происшествия,МЧС России,
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