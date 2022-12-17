На замглавы департамента ЖКХ Москвы совершено нападение

Неизвестный избил замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Телеграм-канал «112» Телеграм-канал «112»

Источник рассказал, что нападение произошло в Богоявленском переулке. Когда 32-летний Калтурин выходил из здания и направлялся к своей машине, к нему приблизился неизвестный и нанес несколько ударов. Затем он скрылся с места происшествия на такси.

Telegram-канал 112 сообщает, что нападавший мог перепутать чиновника с другим человеком.

Подозреваемый требовал извиниться перед его беременной женой, которую Калтурин якобы сбил неделю назад на Тверской улице. Однако в последнее время чиновник не был участником ДТП.

Пострадавший написал заявление в полицию и отказался от госпитализации. Началась проверка.