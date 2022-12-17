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23 минуты назад

На замглавы департамента ЖКХ Москвы совершено нападение

Елена Прошина

Неизвестный избил замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На замглавы департамента ЖКХ Москвы совершено нападение
Фото: Телеграм-канал «112»Телеграм-канал «112»

Источник рассказал, что нападение произошло в Богоявленском переулке. Когда 32-летний Калтурин выходил из здания и направлялся к своей машине, к нему приблизился неизвестный и нанес несколько ударов. Затем он скрылся с места происшествия на такси.

Telegram-канал 112 сообщает, что нападавший мог перепутать чиновника с другим человеком.

Подозреваемый требовал извиниться перед его беременной женой, которую Калтурин якобы сбил неделю назад на Тверской улице. Однако в последнее время чиновник не был участником ДТП.

Пострадавший написал заявление в полицию и отказался от госпитализации. Началась проверка.

Ранее суд вынес приговор 61-летнему киллеру из Москвы, который по ошибке убил одного человека вместо другого.

Происшествия,Павел Калтурин,
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