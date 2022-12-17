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49 минут назад

112: на замглавы департамента ЖКХ Москвы было совершено нападение

Газета.Ru

На заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы 32-летнего Павла Калтурина было совершено нападение. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На замглавы департамента ЖКХ Москвы совершено нападение
Фото: Телеграм-канал «112»Телеграм-канал «112»

По информации Telegram-канала, Калутрин вышел ночью из здания департамента в Богоявленском переулке в Москве, когда его окликнул неизвестный. Мужчина несколько раз ударил чиновника по лицу и повалил его на землю. В ходе нападения неизвестный требовал, чтобы Калтурин принес извинения перед его беременной женой, которую чиновник якобы сбил на Тверской улице неделю назад.

«Не исключено, что хулиган перепутал виновника аварии, так как за последнее время Калтурин не был участником дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Сообщается, что нападавший сел в такси и уехал после непродолжительного разговора.

Ранее сообщалось, что снегоуборочный трактор едва не переехал пенсионерку в Санкт-Петербурге.

Происшествия,Павел Калтурин,
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