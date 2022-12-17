На замглавы департамента ЖКХ Москвы совершено нападение

По информации Telegram-канала, Калутрин вышел ночью из здания департамента в Богоявленском переулке в Москве, когда его окликнул неизвестный. Мужчина несколько раз ударил чиновника по лицу и повалил его на землю. В ходе нападения неизвестный требовал, чтобы Калтурин принес извинения перед его беременной женой, которую чиновник якобы сбил на Тверской улице неделю назад.